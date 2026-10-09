2 stolen Renoir paintings recovered, 6 men arrested

Two paintings by Pierre-Auguste Renoir that were stolen from a museum in early September have been found, and six suspects have been arrested.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Russian victory i...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым