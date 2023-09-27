Медвежий угол
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Медвежий угол

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  • Maxim Yushkin
    ❤️ Отличный доклад по тщательно замалчиваемой теме!Яков Кедми проком...
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Яков Кедми прокомментировал фото хасида, целующегося с украинским нацистом

Яков Кедми прокомментировал фото хасида, целующегося с украинским нацистом

Бывший шеф израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми прокомментировал фотографию, на которой приехавший в Умань на празднование еврейского нового года хасид целует шеврон и боевика запрещенного в РФ «Правого сектора»*.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Всё это ГУАНО требуется просто собрать в одном месте. Чтобы послать туда &quot;Калибр&quot;...
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3 час.
И тут не скажу Не скажу
Всех нацистов надо уничтожать. Включая и еврейских.
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53 мин.
Maxim Yushkin
❤️ Отличный доклад по тщательно замалчиваемой теме!
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7 мин.

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