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Изидор удивился переходу в «Зенит»: «Локо» отпустил меня в лучшую команду РПЛ, в чем смысл? Но я был рад: любой футболист в России хотел бы играть здесь»

Изидор удивился переходу в «Зенит»: «Локо» отпустил меня в лучшую команду РПЛ, в чем смысл? Но я был рад: любой футболист в России хотел бы играть здесь»

Француз, пытавшийся вернуться в Лигу 1 этим летом, перешел в состав сине-бело-голубых на правах аренды с обязательным выкупом по окончании сезона.

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