Налоговые льготы для ветеранов и участников СВО составили 8,5 млрд рублей

Глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров на встрече с председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным заявил, что перерасчет налогов в рамках предоставления единой федеральной льготы ветеранам боевых действий, участникам специальной военной операции, членам их семей, а также гражданам территорий, где введен режим ЧС, составил более 8,5 миллиардов рублей.