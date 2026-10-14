Заур Рожавский, «Рожавский Лигал». Авторский рассказ из практики. Всегда считал, что хорошая договорённость с оппонентом, который её исполнит, часто лучше судебной неизвестности.
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