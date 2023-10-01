На экранах iPhone имеются микроскопические QR-коды, которые позволяют Apple экономить сотни миллионов долларов в год

Компания Apple с 2020 года наносит микроскопические QR-коды на экраны своих смартфонов. Ресурс The Infirmation рассказал о том, что уже несколько лет купертинский гигант размещает крошечные коды, чтобы упростить процесс контроля и сэкономить сотни миллионов долларов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии