На экранах iPhone имеются микроскопические QR-коды, которые позволяют Apple экономить сотни миллионов долларов в год

Компания Apple с 2020 года наносит микроскопические QR-коды на экраны своих смартфонов. Ресурс The Infirmation рассказал о том, что уже несколько лет купертинский гигант размещает крошечные коды, чтобы упростить процесс контроля и сэкономить сотни миллионов долларов.