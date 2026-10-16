В Петрозаводской специализированной школе искусств состоялась церемония официального открытия Регионального отделения Всероссийского общественного движения «Юные инспекторы движения» Республики Карелия.
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