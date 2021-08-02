Александр Рар: Европе нужно прекратить учить Россию демократии

МОСКВА, 2 августа 2021, Институт РУССТРАТ. Германия сегодня на пороге серьёзных перемен. В немецком обществе идёт активное обсуждение предстоящих выборов — от них во многом зависит завтрашний день не только ФРГ, но и всего Европейского Союза.