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Александр Рар: Европе нужно прекратить учить Россию демократии

Александр Рар: Европе нужно прекратить учить Россию демократии

МОСКВА, 2 августа 2021, Институт РУССТРАТ.  Германия сегодня на пороге серьёзных перемен. В немецком обществе идёт активное обсуждение предстоящих выборов — от них во многом зависит завтрашний день не только ФРГ, но и всего Европейского Союза.

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виктор масляев
по-моему, учить демократической жизни нужно не только Россию но и все остальные страны, должен быть создан международный комитет из авторитетных юристов, которые обязаны анализировать уровень демократии в каждой стране и об этом печать каждый год
Прохожий по жизни
Понятие демократия дело темное, более темное, чем восток. Если отнести это к людям, то, по моему понятию, каждый рассуждает в меру своей испорченности. Понимайте (испорченность, - воспитание, СМИ, школа ......) как хотите.
виктор масляев
договорился

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