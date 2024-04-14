В Испании показали концепт капсулы для полетов в стратосферу

Пассажиры в капсуле разместятся по кругу, лицом к большим окнам, а в центре конструкции будет туалет / © Halo Space Предполагается, что, используя наполненный гелием воздушный шар размером с футбольное поле, Halo Space медленно поднимет капсулу Aurora, которая обеспечит впечатляющий обзор Земли на 360 градусов, на высоту 32 километров.
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