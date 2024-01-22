Кандинский подвел итоги. Нейросеть стала второй в мире

Нейросеть «Кандинский» от Sber привлекла более 12 миллионов пользователей Нейросеть «Кандинский»\u000Aкомпании Sber завоевала огромную популярность в 2023 году, собрав более 12\u000Aмиллионов пользователей, которые создали более 200 миллионов изображений с\u000Aпомощью текстовых запросов.