Кандинский подвел итоги. Нейросеть стала второй в мире

Нейросеть «Кандинский» от Sber привлекла более 12 миллионов пользователей Нейросеть «Кандинский»\u000Aкомпании Sber завоевала огромную популярность в 2023 году, собрав более 12\u000Aмиллионов пользователей, которые создали более 200 миллионов изображений с\u000Aпомощью текстовых запросов.
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