288 млрд рублей: в Крыму реализуют 248 турпроектов по новому закону

В Республике Крым реализуются 248 инвестиционных проектов в сфере туризма на 288 млрд рублей. Сергей Ганзий сообщил, что свободная экономическая зона и новый закон освобождают инвесторов от налогов на 10 лет, а аренда пляжей стоит всего один рубль.