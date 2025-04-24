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288 млрд рублей: в Крыму реализуют 248 турпроектов по новому закону

288 млрд рублей: в Крыму реализуют 248 турпроектов по новому закону

В Республике Крым реализуются 248 инвестиционных проектов в сфере туризма на 288 млрд рублей. Сергей Ганзий сообщил, что свободная экономическая зона и новый закон освобождают инвесторов от налогов на 10 лет, а аренда пляжей стоит всего один рубль.

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