Экс-мэр Владивостока пытается избавиться от недостроя почти за миллиард рублей

АО «Международный центр недвижимости», настоящим владельцем которого считается бывший мэр Владивостока Владимир Николаев, выставил на продажу земельный участок с недостроенным офисником «Оушен Сити» на улице Тигровой, 23б.
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