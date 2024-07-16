Олигарх Авдолян и ловкие схемы с миллиардным кушем

В ходе банкротства одного из фигурантов стали известны подробности вывода 1,8 млрд рублей из ЗАО «Южная энергетическая компания» - поставщика тепла и электричества для пользователей города Лермонтова (Ставрополье).
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