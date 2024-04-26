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В Калининграде суд присяжных признал виновными убийц по найму

В Калининграде суд присяжных признал виновными убийц по найму

В Калининградском областном суде присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт по уголовному делу двух мужчин, которые были обвинены в убийстве по найму, незаконном хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

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