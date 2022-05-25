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В Котласе завершается строительство школы на 860 мест

В Котласе завершается строительство школы на 860 мест

Объект возводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».В переулке Таёжном, расположенном в седьмом квартале южного района Котласа, завершаются строительно-монтажные работы по возведению здания современной школы на 860 мест.

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