В Котласе завершается строительство школы на 860 мест

Объект возводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».В переулке Таёжном, расположенном в седьмом квартале южного района Котласа, завершаются строительно-монтажные работы по возведению здания современной школы на 860 мест.
Объект возводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».В переулке Таёжном, расположенном в седьмом квартале южного района Котласа, завершаются строительно-монтажные работы по возведению здания современной школы на 860 мест.
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