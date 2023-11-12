Убийство азотом в Алабаме — это не наш метод

Сложившаяся правоохранительная и судебная практика при отмене моратория на смертную казнь создают угрозу жизни людей без возможности исправить ошибку Павел Еськов Фото: Imago stock&people / Global Look Press Верховный суд американского штата Алабама разрешил казнить заключенного с помощью газообразного азота.
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