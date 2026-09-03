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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Лас-Вегас» объявил Кирка Казинса стартовым квотербеком

Главный тренер «Лас-Вегас Рейдерс» Клинт Кьюбиак объявил Кирка Казинса стартовым квотербеком команды на начало сезона-2026.

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