Расчет ЗРК «Стрела-10» уничтожил беспилотник ВСУ на красноармейском направлении

Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10» группировки войск «Центр» уничтожил вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении спецоперации.
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