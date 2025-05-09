Тверские бойцы прочли стихотворение Константина Симонова

Радость со слезами на глазах…С какой внутренней болью и надеждой люди ждали своих близких с войны… Вернулись далеко не все, но память о них жива благодаря тем, кто ждал Отрывок из знаменитого произведения Константина Симонова «ЖДИ МЕНЯ», написанного в годы войны прочли тверские бойцы с зоны СВО — 150 гвардейская мотострелковая дивизия.
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