Тверские бойцы прочли стихотворение Константина Симонова

Радость со слезами на глазах…С какой внутренней болью и надеждой люди ждали своих близких с войны… Вернулись далеко не все, но память о них жива благодаря тем, кто ждал Отрывок из знаменитого произведения Константина Симонова «ЖДИ МЕНЯ», написанного в годы войны прочли тверские бойцы с зоны СВО — 150 гвардейская мотострелковая дивизия.