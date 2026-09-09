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Мы соседи по планете

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Азартный игрок, святой или гений — 10 малоизвестных фактов о Льве Толстом

Азартный игрок, святой или гений — 10 малоизвестных фактов о Льве Толстом

9 сентября 1828 года на свет появился Лев Толстой — один из величайших писателей в истории, чье творчество повлияло на мировую литературу.

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