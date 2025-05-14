Заговор против России вскрылся в прямом эфире: К нам "канализируют" "взрывоопасную молодёжь" из Средней Азии. А мы послушно впускаем

Представители финансово-экономического блока власти в России в последнее время активно жалуются на то, что мигранты из Средней Азии стали дорогими, - они захватили сферу сервисных услуг, а выполнять тяжёлую физическую работу, трудиться на стройке стало некому, заметил депутат Государственной думы Михаил Матвеев в эфире программы "Мы в курсе" на Царьграде.