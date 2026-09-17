БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Последний патрон, последняя граната, девятый танк. Немой подвиг бронебойщика Каплунова на заснеженной высоте у Сталинграда

Последний патрон, последняя граната, девятый танк. Немой подвиг бронебойщика Каплунова на заснеженной высоте у Сталинграда

18 декабря 1942 года. Морозное, серое небо над сталинградской степью. Ветер гуляет по высоте с сухим, казённым номером — «137,2».

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