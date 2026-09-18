Росгвардейцы Калужской области голосуют и охраняют порядок

Росгвардейцы голосуют как по месту регистрации и службы, так и онлайн через портал Госуслуг. Дополнительно войска Росгвардии обеспечивают охрану порядка на выборахБойцы и служащие Управления Росгвардии по Калужской области принимают участие в выборах депутатов Государственной Думы в Калужской области.