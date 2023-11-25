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Чемпионат мира U17. 1/4 финала. Франция против Узбекистана, Мали – Марокко

Чемпионат мира U17. 1/4 финала. Франция против Узбекистана, Мали – Марокко

В последнем четвертьфинале сборная Мали встретится с Марокко. Турнир проходит в Индонезии. Чемпионат мира U17 1/4 финала Франция U-17 – Узбекистан U-17 0:0 (первый тайм) Дата проведения 25 ноября, 11.

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