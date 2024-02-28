Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 233 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Санду якобы одобрила эту операцию и это вполне возможно. А признать  Приднестровье - облегчить Киеву его решение о вт...Против России гот...
  • Vladimir Vlasov
    А эти крысы честно признались, что хотят сожрать молодого талантливого парня. Ни как не могут смириться с тем, что их...На «Золотом Грамм...
  • Бендер Задунайский
    А Макрон выйдет гулять ?"Байден умирает":...

Роспотребнадзор предупредил о фальсифицированном молоке в Забайкалье

Роспотребнадзор предупредил о фальсифицированном молоке в Забайкалье

В Забайкалье сотрудники управления Роспотребнадзора нашли некачественную молочную продукцию.В пресс-службе ведомства предупредили, что питьевое ультрапастеризованное молоко 3,2% от ООО «Кузбасконсервмолоко» не является таковым.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх