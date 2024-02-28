Роспотребнадзор предупредил о фальсифицированном молоке в Забайкалье

В Забайкалье сотрудники управления Роспотребнадзора нашли некачественную молочную продукцию.В пресс-службе ведомства предупредили, что питьевое ультрапастеризованное молоко 3,2% от ООО «Кузбасконсервмолоко» не является таковым.
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