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Воронин о «Динамо»: «Шварц ставит похожий стиль игры, что был в «Майнце». Мы вместе играли с Клоппом, он нас тренировал»

Тренер «Динамо» Андрей Воронин рассказал о стиле игры бело-голубых при Сандро Шварце. — На кого из тренеров, с которыми вам приходилось работать, сейчас ориентируетесь? — Любой футболист хочет учиться у лучших и равняться на них.

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