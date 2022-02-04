Воронин о «Динамо»: «Шварц ставит похожий стиль игры, что был в «Майнце». Мы вместе играли с Клоппом, он нас тренировал»

Тренер «Динамо» Андрей Воронин рассказал о стиле игры бело-голубых при Сандро Шварце. — На кого из тренеров, с которыми вам приходилось работать, сейчас ориентируетесь? — Любой футболист хочет учиться у лучших и равняться на них.