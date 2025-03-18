Способность вспоминать прошлые события требует информации о том, что произошло, а также когда и где — но поскольку воспоминания не имеют хронологических меток, восприятие времени их формирования может быть ошибочным.
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