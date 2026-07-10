Дмитрий Модель назвал выгодные месяцы для отпуска в 2026 году

Руководитель проекта «Моифинансы.рф» Дмитрий Модель выделил июль, апрель, сентябрь, октябрь и декабрь как наиболее выгодные месяцы для отпуска в 2026 году, объяснив это большим числом рабочих дней, что снижает потери в зарплате.