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Царьград

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Дмитрий Модель назвал выгодные месяцы для отпуска в 2026 году

Дмитрий Модель назвал выгодные месяцы для отпуска в 2026 году

Руководитель проекта «Моифинансы.рф» Дмитрий Модель выделил июль, апрель, сентябрь, октябрь и декабрь как наиболее выгодные месяцы для отпуска в 2026 году, объяснив это большим числом рабочих дней, что снижает потери в зарплате.

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