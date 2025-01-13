13.01.25==Испания

Знаете ли вы, что население Испании превышает 48 миллионов человек? Известно ли вам, что ожидаемая продолжительность жизни превышает 83 года и является одной из самых высоких в мире? Как вы думаете, сколько официальных языков в Испании? Хотя испанский является официальным языком во всей стране, каталанский, галисийский, баскский и валенсийский также являются официальными языками в соответствующих автономных сообществах.