В Думе предложили платить пенсию в два прожиточных минимума за стаж от 30 лет

Группа депутатов ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким разработала законопроект, согласно которому за рабочий стаж от 30 лет предлагается выплачивать пенсию в размере двух прожиточных минимумов.
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