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«Барсе» предложили Дурана

« Барселона » рассматривает варианты усиления атаки после ухода Роберта Левандовского. Главной целью каталонцев остается нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес, однако в клубе понимают, что осуществить трансфер аргентинца будет сложно.

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