12 историй о попутчиках, которые сделали путь незабываемым — как в хорошем, так и в плохом смысле

Путешествия полны неожиданностей — особенно когда рядом оказываются незнакомцы. В этой подборке — истории о попутчиках из поездов, автобусов и самолетов, которые сделали поездку по-настоящему запоминающейся.
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