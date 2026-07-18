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Захарова: IT-корпорация Palantir — серьезная угроза для современного мира

Захарова: IT-корпорация Palantir — серьезная угроза для современного мира

Одной из самых серьезных угроз в современном мире признана американская компания Palantir, оказывающая помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ), заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, об этом 18 июля она написала в своем Telegram-канале.

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