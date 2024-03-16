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Екатеринбург и мир

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Уникальный рекорд Льва Лазарева

Уникальный рекорд Льва Лазарева. 14-летний фигурист набрал 112,42 балла за технику в произвольной программе на юниорском Кубке Федерации.

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ГМ
Георгий Мокрушин
Талант!
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