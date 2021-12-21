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Вернувшийся в Минск по технической причине самолет Белавиа благополучно приземлился

Вернувшийся в Минск по технической причине самолет Белавиа благополучно приземлился

МИНСК, 21 дек - РИА Новости. Вылетевший в Ташкент самолет белорусской авиакомпании "Белавиа", который по технической причине вынужден был вернуться в аэропорт Минска, благополучно приземлился, сообщила во вторник пресс-служба белорусского аэропорта.

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