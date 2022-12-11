Тренин забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче с «Оттавой», прервав серию из 13 матчей без голов

Яков Тренин забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче с «Оттавой». Форвард «Нэшвилла» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сенаторс» (2:3).
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