Уголовное дело против доцента Турченко и скандалы вокруг Европейского университета Юлия ЧелкановаСледственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего доцента факультета политических наук Европейского университета в Санкт-Петербурге (ЕУСПб) Михаила Турченко.
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