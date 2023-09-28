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Врачи из США вычислили день и время внезапной смерти человека

Врачи из США вычислили день и время внезапной смерти человека

Согласно выводам зарубежных исследователей, "внутренние часы" в организме не только определяют, сколько человек спит, во сколько укладывается спать и просыпается, но также могут указывать на вероятность смерти.

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