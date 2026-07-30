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Русская весна

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Премьер Туск сделал заявление по ракете, упавшей в Польше

Премьер Туск сделал заявление по ракете, упавшей в Польше

Премьер Польши Д. Туск заявил, что его страна «не была целью упавшей российской ракеты». По словам Туска, у Варшавы нет оснований считать, что упавшая российская ракета была направлена против польской территории.

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