Премьер Туск сделал заявление по ракете, упавшей в Польше

Премьер Польши Д. Туск заявил, что его страна «не была целью упавшей российской ракеты». По словам Туска, у Варшавы нет оснований считать, что упавшая российская ракета была направлена против польской территории.
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