От Буратино до Карамзина

Как сделать так, чтобы молодежь новых регионов России не стремилась уехать из родных мест, а получила возможности для личностного и делового развития на малой Родине? Как добиться того, чтобы это развитие было качественным и непрерывным, а его результаты — полноценными? Прежде всего надо, чтобы другие российские регионы пришли в новые со всеми своими возможностями, предложениями и перспективами.