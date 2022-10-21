В Пулково поймали опасного мигранта-экстремиста. На родине его ищут за особо тяжкие преступления

Сотрудники транспортной полиции задержали в Пулково опасного иностранца. На родине 18-летнего экстремиста разыскивают уже 5 месяцев.
