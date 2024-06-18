Приморский край поднялся в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ

Об этом стало известно в ходе Петербургского международного экономического форума. Как прокомментировала итоги ПМЭФ-24 Уполномоченный по правам предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина, Форум является важным событием в мире экономики и бизнеса и проходит под патронатом и при участии Президента РФ.