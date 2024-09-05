Президент Никарагуа выразил уверенность в победе России на Украине

Президент Никарагуа Даниэль Ортега на параде по случаю 45-летия никарагуанской армии, в котором приняли участие военнослужащие Преображенского полка, отметил вклад СССР и России в создание вооруженных сил этой страны и выразил уверенность в победе над «фашизмом, укоренившимся на Украине».