«Тур де Джетур». Знакомимся с модельным рядом Jetour на дорогах Карелии

Компания Jetour, одной из последних пришедшая на российский рынок, делает ставку на путешествия — все три кроссовера рассчитаны на разных людей и на разные форматы, начиная от городских поездок и заканчивая путешествиями по стране и за границу.
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