Глава Пентагона Пит Хегсет отказывается согласовывать передачу Украине крупной партии ракет для систем ПВО Patriot, которые уже были оплачены союзниками Киева.
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