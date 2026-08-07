В Германии назвали жалкими жалобы и мольбы Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский жалуется на нехватку ракет для систем противовоздушной обороны и обращается к союзникам с мольбами исправить эту ситуацию, однако это выглядит жалко и никак не поможет, пишет немецкое издание Berliner Zeitung (BZ).