В Германии назвали жалкими жалобы и мольбы Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский жалуется на нехватку ракет для систем противовоздушной обороны и обращается к союзникам с мольбами исправить эту ситуацию, однако это выглядит жалко и никак не поможет, пишет немецкое издание Berliner Zeitung (BZ).
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