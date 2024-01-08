Главный провокатор НАТО: почему в Раде призвали Зеленского разобраться с Польшей Ирэн ОрлонскаяВ своем последнем заявлении Георгий Мурадов, постпред Крыма при президенте РФ и вице-премьер крымского правительства, обвинил Польшу в том, что она является главным провокатором среди всех остальных стран-участниц НАТО.