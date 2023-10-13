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В Старом Осколе состоялся первый концерт заслуженной артистки России Екатерины Мечетиной

В Старом Осколе состоялся первый концерт заслуженной артистки России Екатерины Мечетиной

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 октября, ФедералПресс. В рамках IV Межрегионального форума классического искусства, посвященного 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова, в Старом Осколе прошла презентация концертного рояля BOSTON GRAND PIANOS/STEINWAY&SONS.

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