Фонд помощи детям Донбасса доставил подарки детям в Запорожскую область

Сотни школьников из Запорожской области сегодня стали чуть счастливее. Воспитанники самого крупного местного интернета, который уже давно находится в тылу, получили столько подарков, сколько многие из них вообще до сих пор не видели.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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