AWS ищет главного инженера-атомщика, который поможет запитать ИИ ЦОД от АЭС и S...

AWS ищет главного инженера-атомщика, который поможет запитать ИИ ЦОД от АЭС и SMRПосле приобретения у Talen Energy Corporation кампуса ЦОД у АЭС Susquehanna в Пенсильвании (США), компания Amazon Web Services (AWS) разместила на сайте вакансию главного инженера-атомщика, который будет отвечать за развитие малых модульных реакторов и налаживание отношения с традиционными АЭС, пишет DatacenterDynamics (DCD).